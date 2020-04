En junio de 2013, entrevistada por Luis Ventura para Secretos Verdaderos, por América, Flavia había confesado cuál era la herida que llevaba en lo más profundo de su corazón. “Mis padres se separaron de muy mala manera y mamá y yo nos quedamos en la calle. Ese abandono es el que me marcó para siempre y nunca me lo pude sacar. Yo me hago cargo de mi papá hace muchos años porque no puedo hacer lo que él hizo conmigo. A mamá la adoro, la quiero mucho pero ella también tuvo sus cosas. No tengo vínculo con él, lo intenté pero no pude”, había contado en aquel momento.