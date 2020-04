Con capacidad de escucha, como así también de comunicación, Rodolfo se lució 24 años en radio, participó de 20 películas e hizo teatro. “El Guapo surgió 15 años atrás. Mi padre era muy tanguero y adquirí los conocimientos a través de él. Siempre me interesó bucear en la historia de Buenos Aires. Estudié cómo surgió, cómo era, cómo se comportaba, cuando desaparece… ¡y le agregue conceptos cómicos! Y llegué a hacer un guapo que cuenta historias que relacionan al 1900 con la actualidad”, dijo en diálogo con Teleshow . “Un día, charlando con un psicólogo amigo, le dije que tenía un consorcio adentro de mi cabeza y que necesitaba un orden. Con cuatro o cinco charlas con él me di cuenta de cómo hacer para no tener conflicto conmigo mismo. Me dio tranquilidad y empecé a disfrutar de la convivencia entre el profesional y el artista”, se sinceró, quien busca su camino desde que era un niño.