Quien no desaprovecha el momento, más allá de que sigue trabajando, es Marcela Tinayre. La conductora se sumó a las personas que eligieron dedicarle el tiempo libre al orden, organización del hogar y a la cocina. Manifestó que se siente bien y que no sufre por no poder salir. “No he salido a la calle. Estoy muy feliz de estar en mi casa, he ordenado, he juntado cosas para donar, he limpiado la biblioteca, me cuido el pelo, cocino muchísimo. En definitiva, he hecho cosas que sabía que tenía que hacer en algún momento, pero que no hacía por falta de tiempo”, contó en LAM.