—Sí, totalmente. Yo trato de no enloquecer. La verdad que la creatividad es algo que me aflora bastante. Estuve muy entretenido, me pasaron cosas muy atípicas. Cuando el Presidente habló y decretó la cuarentena, por primera vez en mi vida hice un tuit político, por llamarlo de alguna manera, donde arrobé al Presidente y expresaba que no me identifico con nadie, ni con los que están ahora ni con los que estuvieron antes ni con los que van a venir porque descreo de la clase política en general, pero que me gustaba tener un Presidente tan enfocado y tan con la luz para adelante. Esa misma noche Alberto me contestó públicamente, por lo cual también tuve toda una movida durante un día y medio con toda la revolución que generó que me contestara un tuit porque, a pesar de que es bastante activo en las redes, esa noche había sido una noche importante. Y él, después del discurso que dio y declarar el aislamiento y la cuarentena, supongo que habrá vuelto y contestado dos o tres tuits. Que haya elegido mi tuit entre medio de dos o tres que contestó de la infinidad que le llegan, también fue una situación bastante atípica.