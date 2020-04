—No. Me parece que está bien que todos estemos unidos y haciendo lo mismo, quedándonos en nuestras casas, respetando el protocolo, cuidándonos nosotros mismos para cuidar a los demás, no contagiarnos. La unidad de todos en la acción, sintiéndonos pequeños átomos que tenemos que tirar todos para el mismo lado porque corre riesgo nuestra existencia, esa idea me parece bien. Y la unidad en la acción me gusta. Estoy de acuerdo con que incluso el coronavirus haya de alguna manera atenuado o aplanado, más allá de la curva del contagio, a la grieta. Digo: “No a la grieta, pero tampoco al pensamiento único”. No volvamos al pensamiento único. Se está discutiendo en el mundo, y en la Argentina también, si tenemos que seguir con una cuarentena tan estricta como para terminar de impactar y convertir a casi cero en toda su producción a la economía, o si se deben hacer intervenciones no tan horizontales sino más verticales y más quirúrgicas.