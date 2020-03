La cantante argentina se unió a la transmisión que estaba haciendo Residente, pero él no la reconoció. “¿Tu nombre es Tini?”, preguntó el ex marido de Soledad Fandiño. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina. Sos muy crack”, respondió ella desde su casa. "Fue muy cool la última canción que lanzaste. Felicitaciones”, dijo la actual pareja de Sebastián Yatra. “¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, le preguntó Residente provocando los comentarios de los fans que no podían creer esta situación.