“Si subo una foto que me gusta soy ladrona -continuó-, si escribo una frase o un libro no pude ser yo, porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido”. Aquí, el contexto tiene que ver con el rumor -nunca comprobado- que meses atrás la vinculó con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.