En los primeros programas del año, al frente de la temporada número 52 en la televisión, Mirtha había tomado todos los recaudos para prevenir el contagio del coronavirus. En el estudio había alcohol en gel, esterilizaron los camarines y habían prohibido el acceso de los acompañantes de los invitados. “Pero igual estoy con mucha gente. Me dan besos, me dan la mano. No es sano. No está bien”, se lamentó la conductora.