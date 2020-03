“Esta vez me gustó como tenerlo reservado porque tengo una vida muy mediática. Cuando expones tanto, la gente ya no te cree”, continuó Casán. Pero Mirtha la interrumpió y le preguntó: “¿Tuviste relaciones clandestinas?”. “Tuve una relación clandestina hace muchísimo tiempo, pero cuando realmente no queres que se entere nadie, nadie se entera”, respondió una de las protagonistas de la obra La Gran Depresión.