Este martes Bossi brindó una entrevista al ciclo radial Por si las moscas, por La Once Diez, en la que habló de su relación con sus padres y contó intimidades acerca de su elección por ser actor. “Mi papá quería que yo fuera tenista, y quería un título: para él era abogado o escribano. Su muerte fue un dolor profundo para mí, y cada vez que me veo me siento él. Pero me regaló la libertad absoluta de elegir, si él me hubiera visto con un aro me hubiera preguntado si soy gay o hippie”.