En la actualidad, los intérpretes de “I want it that way” se encuentran presentando su décimo trabajo de estudio, DNA, lanzado en enero por RCA Records. El álbum debutó en el número uno y contiene el éxito Top 10, “Don’t Go Breaking My Heart”, que fue nominado para el Grammy en la categoría Pop Duo / Group Performance 2019. Se trata de su primer éxito en el Billboard Hot 100 en 10 años. Y, tras su lanzamiento, pasó directamente al puesto número uno de las principales canciones de iTunes y en las listas globales, llegando a más de 22 países.