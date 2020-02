“Creo que para cerrar una historia de amor no merecía este pago. No me importa empezar de nuevo, ahora estoy separada y voy a empezar de nuevo, porque soy fuerte”, expresó la vedette. “Yo lo amé de verdad. No sé si fue una relación tóxica, lo único que puedo decir es que siempre que volví con él volví por amor, porque yo me casé con él por amor. Tuve tres parejas antes que fueron muy buenas y con ninguno de ellos me casé, porque con ninguna estuve enamorada como con Ricardo”, sentenció.