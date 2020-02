El texto que escribió el conductor de Tarde o temprano -por Radio Rivadavia- no está destinado a nadie en particular, sino que, según él mismo describió, “a quien corresponda”. “Estoy yo yo”, aseguró el periodista y destacó que “hay dos cosas que no se pueden hacer” en caso de estar a su lado. “Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros -comenzó a enumerar-, huir por una foto en las páginas de espectáculos, o por un informe en la televisión”, indicó quien a principios de mes había presentado a Julio Guitart, un analista de sistemas de 42 años, como su nuevo novio. “Cuando te acercaste a mí, o me buscaste, sabías quién era. Sino tal vez no lo hubieses hecho”, agregó en el primer ítem que destacó.