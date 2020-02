En pocas horas consiguió más de veinte mil reproducciones y cientos de comentarios positivos. “Quién pudiera, con tan solo una simple melodía, darle calma a la gente... gracias, esto es una caricia al estado de ánimo”, “Tu voz., lágrimas en mis ojos... Si pudieras comprender cuánto te amamos, lo bien que le haces a nuestros corazones”, “Me gusta la melodía, transmite una añoranza algo esperanzadora”, “Qué locura, viejo, tener esta posibilidad de ver algo tan íntimo y expansivo a la vez. Extraordinario” y “Escuchar tu voz así que estes en tu casa me trasmite mucha paz, me hiciste llorar Indio. Estaba triste y me diste paz, te amo”, fueron algunos de los comentarios.