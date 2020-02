Guerrero agrega otra protagonista en la historia de un divorcio: la nueva pareja. "Lo más común es que ahora rearmen su vida, pero la esencia del funcionamiento de la familia ensamblada es la paciencia más que el amor: tenés que tenerle paciencia a hijos que no son tuyos. Tenes que tener una dosis extra de paciencia y amor. Cuando las nuevas parejas no ayudan es más complicado porque muchas veces acentúan el conflicto con el otro”. Y añade: “Si tu ex tiene otra pareja, esto puede generar envidia porque además del dolor de la separación se puede leer el avance del otro en la vida, a partir de lo que yo no puedo y el otro sí”.