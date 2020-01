Pero Rottemberg no se quedó atrás. “En los veranos lográs confundir a la gente. Quedate tranquilo, vos con 1161 entradas pagas, esta semana que terminó el día 12, con la recaudación que por discreción no doy, no hubieses entrada igual aunque seas socio de AADET. Por eso no estás en AADET, al menos que me digas que no son 1161 entradas porque vendes entradas en negro, retrucó”.