“En el rugby somos siempre un equipo, adentro y afuera de la cancha. Adentro, para empujar todos para el mismo lado y afuera, para defendernos cuando estamos en un boliche tranquilos y alguien nos empuja o nos mira mal. Si por alguna macana que nos mandamos sin querer podemos hundirnos todos, no duden en soltarle la mano a un compañero para salvar al resto, porque ante todo somos un equipo de rugby, carajo. Como Tony Benavídez, que cuando debutó en la intermedia se sacrificó por el equipo y dejó que le metiéramos un desodorante Axe en el culo. A él le dolía mucho y parecía que no quería, pero al resto del equipo nos pareció muy gracioso y el video quedó bárbaro. Thanks, Tony. Quiero informarles que estamos haciendo una colecta para ayudar a unos rugbiers que están privados de su libertad, camisas Legacy, trajes de baño cortitos con palmeras, el teléfono de Cúneo Libarona y pañuelitos de papel, de esos que se usan cuando se hace de noche y estas solo en una celda y llorás como un putito. Ahora más que nunca, no se olviden que somos jugadores de rugby, carajo, porque a los putitos que arrugan cuando la cosa se pone fea, los tacleamos entre todos”, decía Martín Campa en un video que publicó en Instagram, en la piel de su personaje Dicky del Solar.