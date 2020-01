El jueves pasado, Eliana preocupó a sus seguidores al publicar un tuit que decía: “Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer. Yo también sé hacer chistes, muy buenos. Había una vez... Una señora entrada en edad a la que le gustaba… Yo no tiro copas de vino, señores, ¿sigo? ¿Se divierten?”. El enigmático dio lugar a diversas especulaciones y hubo quienes, incluso, hablaron de la posibilidad de una crisis de pareja. Sin embargo, fue la misma Guercio la que, dos días después, explicó el significado de su posteo y echó por tierra todos estos rumores.