—Con nadie. Con el pretexto de que me invitaron a un cumpleaños, aproveché para venir a saludar a mucha gente amiga que tengo acá. Hacía mucho que no venía a Pinamar en temporada, porque los últimos años estuve veranando en las playas de México dónde tengo una vivienda. Así que no me canso de saludar gente por todos lados. Hay muchos jueces y fiscales que vienen a pasar la feria acá y me la paso yendo a comer de una casa a la otra. Y la verdad es que no me desconecto mucho del trabajo. Pero aproveché que mi hijo León esta semana estaba con su mamá y me vine solo.