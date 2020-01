En diálogo con Teleshow , al ser consultada -en relación a su personaje en Pequeña Victoria- si hubiese alquilado un vientre para ser mamá, la actriz respondió: “Cuando busqué a mi hija, la buscamos seis meses con el padre, la encontramos; mejor dicho, nos encontró ella a nosotros. Hasta que uno no está en esa situación no puede saber. ¿Cómo puedo saber si hubiera adoptado, si hubiera subrogado un vientre? Es imposible saberlo. No se me pasó nunca por la cabeza pero porque no tuve el impedimento de ser madre. Quizás, si no hubiera podido ser madre de la manera más tradicional, lo hubiera hecho”.