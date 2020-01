Así lo anunció Ángel de Brito en el ciclo que conduce por El Trece, Los Ángeles de la Mañana, a modo enigmático: "Acá está rubia, pero no es su color digamos, ahora no está rubia, esta foto es de otra época. Convocada para el Bailando, no sé cómo la habrán convocado, pero... convocada para el Bailando 2020 Juanita Tinelli”.