La mujer asegura que el futbolista le da vueltas para hacerse el estudio de ADN y que no concreta una fecha para sacarse sangre: “Me pidió que le saque la demanda porque se tenía que ir a Rosario con su familia. Él se tenía que presentar para poner una fecha para hacerse el ADN y me pidió por favor que la cancele porque no iba a llegar y se tenía que ir de vacaciones. Ahora me dijo que después de la pretemporada podía. Pero le saqué turno y me dice que no puede. Él tiene la posibilidad de ir mañana y saber si es su hijo o no. Saqué una fecha para el 17 porque me dijo que podía después del 15, pero ahora dice que no” y añadió que el futbolista le pidió “que no lo haga mediático” pero no lo cumplió porque “me superó el tema”.