“Agua, cómo te deseo... Agua, te miro y te quiero... Agua corriendo en el tiempo.. Agua, bailando en manos del sol... Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Era clara, era vida, en mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre agua sería. Amanecer desnudo en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida. En mis manos se escurría”, tarareó Ciro, en un solo con su guitarra. Y luego, habló frente a la cámara: “Y es vida, por eso estoy en contra de la reforma de la ley 7722, ¡Vamos Mendoza!”, señaló el cantante al final del video con la música de la banda que lideró durante años.