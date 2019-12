Ozzy Osbourne no es afecto a estas fiestas, y trata de no participar de su celebración. “Siempre le he dicho a Sharon (su esposa) ‘Que se pudra la Navidad. La odio’. Es para consumistas y niños. Así que siempre he intentado evitarla”, señaló el ex líder de Black Sabbath. El cantante llegó a sostener que lo mejor que le pasó de un accidente que tuvo con su moto fue haber quedado inconsciente y no tener que celebrar la Navidad.