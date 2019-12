“Antes de venir acá me dijeron que no venía. Yo antes de ser egoísta dije cómo está, porque por ahí le pasó algo. Pero no, no le pasó absolutamente nada, sólo dijo voy a salir del hotel sólo para hacer mis shows y no voy a ir ahí. No pasa nada, todo bien, no la voy a nombrar, sólo le mando un beso y le quiero decir que me dolió mucho que no venga, aunque me había prometido que no iba a venir”, lanzó la artista durante el show al que Dalila estaba invitada.