“La señora le toca el timbre a mi papá, mientras yo estaba jugando con mi hermano. ‘Ahora papá te va a matar’, me dijo. Entonces me chifla mi papá y me dice ‘venga para acá’. Él era bastante bravo.”, recordó. Según sus palabras, el hombre le preguntó qué fue lo que le dijo a la señora. Ella en un principio se rehusó a contestar pero, una vez que lo hizo, el hombre le pegó una paliza: “Me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre. Imaginate lo que fue… Estaban mi tía y mi mamá. Ella le fue a decir que era un bruto, pero la empujó a mi vieja también. Me subió la fiebre, estaba con la trompa así. Fue la paliza más grande que tuve en mi vida”.