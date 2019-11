“Correr. Esconderme. Tomar aire y pensar”. Como si fuera una voz en off, a Adrián Dárgelos no se lo ve, pero se lo oye. Con un falsete poco usual en él, le da forma al primer verso de “Adiós en Pompeya” mientras vuelve a aparecer a escena como un gladiador herido pero no vencido, y entona aprovechando el casi silencio que el resto de los Babasónicos dejaron tras la intro: una sinuosa y cautivante melodía dibujada por la guitarra embriagadora de Mariano Roger, sostenida por el ritmo en la batería de Panza Castellano y empujada por un viento emulado por los teclados de Diego Tuñón.