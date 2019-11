Florencia Torrente contó cómo reaccionó frente al comunicado de Adrián Suar sobre la división de bienes con Araceli González

Ella venía de protagonizar Guapas (2014/2015) y Los ricos no piden permiso (enero - diciembre 2016) en Polka. “Me convoca porque yo había retrocedido con las medidas judiciales que veníamos manteniendo. Él me subestimó y pensó que con eso se terminaba, pero cuando terminé Los ricos no piden permiso, hubo una situación que me hizo estar un poco más lúcida (sobre la venta de la productora), hablé con mis abogados con la idea de que se terminara todo esto”, relató y agregó que Suar “nunca quiso hacer la división de bienes dentro de los marcos legales”.