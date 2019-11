En ese sentido, la actriz recordó que en los comienzos de su carrera ella misma se vio profundamente afectada por los comentarios de los demás: “Al principio me costó. No es algo normal que la gente opine, escuché cosas que no son verdades o teorías que no son ciertas, te da impotencia y, por otro lado decís: ‘Algo tengo que contestar para no generar más revuelo’. Hubo momentos donde no la pasé bien, con el tiempo fui aprendiendo a manejarlo. Fui aprendiendo que esas cosas no me afectan para vivir mi vida”.