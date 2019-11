“Le dan de tres a cinco años de vida. La enfermedad no tiene cura, ni tratamiento especifico. Lo único que nos dijeron fue ‘disfrútenla’”, contaron con dolor sus papás y Milagros siguió: “Apenas llegamos a casa, él es de fierro (por Oscar) y nos supo sostener, yo no entendía nada, él me hizo entender que había que luchar ahora, si hay que llorar será mañana y si bien nos decían que no había nada que hacer, nos íbamos a poner al pie de cañón. Si la enfermedad nos iba a ganar, nos iba a ganar de pie”.