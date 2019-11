“Vengo muy de abajo, empecé a trabajar a los 12 años. No estudié y no terminé la secundaria: arranqué a fondo a trabajar. Mis amigos me decían ‘te va a ir mal si no estudiás’. Es importante el estudio, no tengo ninguna duda, pero yo sabía que no podía estudiar. No me puedo sentar y leer. Así que empecé a trabajar”, recordó Baclini.