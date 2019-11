Por último, el cierre del Lollapalooza Argentina será el domingo 29 de marzo con una de las glorias del hard rock: Guns N’ Roses coronará la noche junto a Lana del Rey, la artista pop que logró cautivar a una nueva generación de amantes de la música; y Cage the Elephant, una de las bandas de rock alternativo más esperadas. Asimismo, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar los shows de James Blake, Alan Walker, Rezz, The Lumineers, Rex Orange County, MIKA, Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra, Airbag, Lauv, YSY A, Chris Lake, Pabllo Vittar, San Holo, Emilia, Idles, Masego, The Hu, Elsa y Elmar, Natalie Perez, Goldfish, Florian, Miranda Johansen, DABOW, El Buen Salvaje, Metro Live y Reydel.