Hace un tiempo, en Fans en Vivo, ella había contado cómo se había enterado que estaba embarazada: “Nada que ver a cómo me lo imaginaba. Siempre pensaba estar con mi novio o hacerlo yo y esperar a mi pareja con escarpines. Pero no. “Estaba sola en mi casa, él estaba de viaje, yo tenía zumba y estaba cansada, y no sé por qué no fui, algo me pasó”.