En diálogo con El Destape Radio, con la voz entrecortada, Brieva recordó una historia personal en un teatro en Mina Clavero, Córdoba: “No me iba muy bien, tenía que llevarla mucho, se cerraban muchos teatros… Y cuando salgo, una fila entera de gente con la remera azul de Resistiendo con Aguante. Estaban en primera fila. Yo no me voy a olvidar de eso nunca. Vine a saludarlos a todos, a abrazarlos porque fueron momentos… Sin quejas, no hay reclamos, ya está. ‘Alegría, alegría’, decía mi abuela Josefa cuando se volcaban las copas y venía el quilombo”.