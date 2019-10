Luego, explicó que con el tiempo aprendió a tener cuidado con lo que dice en televisión. “Es muy difícil la linea de reírse en el Bailando y después no quedar como un pavote porque más de una vez me quedé como un tonto riéndome de algo que no me tenía que reír y lo vas aprendiendo. Después entendí que a veces en la televisión hay que hablar”, y agregó: “No me arrepiento de nada porque nunca cometí nada grave y nunca hice algo a propósito".