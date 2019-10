Todo ocurrió en la Cena Anual Solidaria de Boca Juniors, que permite ver a los jugadores fuera del contexto habitual, vestidos con impecables trajes compartiendo una comida con los hinchas, con la presencia de varios famosos, ex futbolistas y subastas de botines y camisetas, entre otros atractivos. Este año el plus del evento fue que se hizo en la propia Bombonera. Además, el total recaudado superó los cuarenta millones de pesos destinados a 16 planes sociales que encara la Fundación del club de la Ribera, de los cuales once se consiguieron mediante subastas realizadas en vivo. Los botines de Carlos Tevez, por ejemplo, recaudaron casi tres millones.