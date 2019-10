Sorokin fue noticia en las últimas semanas a raíz del reclamo que le hizo a Diego Torres por la autoría de la canción “Color Esperanza”. “Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo...”, escribió el rosarino en Instagram.