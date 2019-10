“Una de las cosas que más recuerdo de estar en la isla es que no me salían las letras. Un día me ve el productor del disco en el desayuno y me pregunta si todo estaba bien, yo le digo que sí. Enseguida llegó lo que llaman una tormenta tropical, el cielo se puso negro, empezaron a sonar los truenos”, le contó Johnson al entrevistador. El bloqueo se había ido y la hoja en blanco comenzó a llenarse con “Hell’s Bells”: “La lluvia torrencial viniendo como un huracán, el destello de luz blanca… realmente me dieron un informe del tiempo”. Así, el músico repasaba entre risas, fragmentos de una de las canciones más escuchadas de la historia del rock (“I’m a rolling thunder, a pouring rain. I’m comin’ on like a hurricane. My lightning’s flashing across the sky”). “Todos esos factores ayudaron y cuando las cosas son tan geniales, cuando las cosas suceden tan rápido, no te das cuenta”, se sinceró el músico.