Repasando los números durante todas las semanas los programas más vistos de la televisión son ShowMatch, ATAV, ¿Quién quiere ser millonario?, Otra noche familiar y las novelas turcas de Telefe. Este esquema se repite diariamente. No hay ningún evento que modifique este top five. Ni anuncio de cepo, ni disparada del dólar, ni discursos políticos o nuevas medidas económicas: el público es fiel al esparcimiento y no a la información.