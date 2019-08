Discépolo murió en 1951, algunos dicen, que agobiado por la tristeza de no haber tenido la dignidad de hacerse cargo de su hijo, cuyos padrinos eran ni más ni menos que Tita Merello y Luis Sandrini. En su testamento, le dejó su fortuna a la intérprete de "Esta noche me emborracho", quien había sido su pareja oficial aunque intermitente, y a su hermana, Otilia, asegurando que no tenía "descendencia natural". Y, como es sabido, por aquellos años nadie sabía que algún día habría un estudio que permitiría acreditar a ciencia cierta una paternidad.