Los comienzos de la historia de amor de la pareja se remontan al 2011, cuando se conocieron por amigos en común. "A mí me gustó, pero no pensé que me iba a ir tan bien como me fue. Me venía yendo muy mal…", le contó la actriz a Susana Giménez en 2017. Sin embargo, ella le pasó su teléfono y comenzaron a hablar, y no mucho tiempo después concretaron su primera cita. Al año siguiente contrajeron matrimonio.