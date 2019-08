"Me voy a perseguir mis sueños. Gracias Argentina por tanto, creo que algo te dejé. Vos me diste mucho. Si no googleame, y te vas a dar cuenta todo lo que te dejé", anunció, también en Twitter. Desde entonces, poco se supo de ella. Hasta hoy, en las vísperas de las PASO, cuando su nombre y su apellido se convirtieron en tendencia en las redes sociales, como no sucedía desde hacía tiempo.