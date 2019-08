—Creo que los calmó un poco. Hasta que me hicieron callar: "Ya basta, nos aburriste". Nos dieron muchas vueltas; ahí sentí que no habíamos salido del centro. De repente entramos como en un garaje y ahí me hicieron sentar y me pusieron una capucha de plástico. Me dejaron como media hora sentado solo ahí, hasta que decidieron sacarme del auto por unos dos pisos, lo que era ostensiblemente un estacionamiento porque se transparentaba la luminosidad. Y me preguntaron: "¿En qué andás?". Andaba en esa época con una barba larga, el pelo así, era un número cantado. Y pensé que se referían a drogas, marihuana: "No, no ando en nada". Entonces, lo único que me preguntaron: "¿Quién es Janet?". La única Janet que conocí en mi vida, y en la agenda era la única, y vieron el único nombre: "¿Quién es Janet?". Yo le dije que era una ex que trabaja en Naciones Unidas actualmente y nada más. Pero antes, cuando me hicieron desnudar me sacaron la capucha, me pusieron una venda, vino uno, el policía bueno, cuidaba que me dejaran respirar y me destapó la venda, y ya desnudo yo ponía duro el estómago, apretaba el culo, me cubría los genitales, previendo cualquier castigo. Lo único que lamentaba y la sentía pobrecita indefensa totalmente era la cabeza, el golpe en la cabeza. No hubo golpes, hubo algunas piñitas en las costillas: "Bueno, ¿vas a hablar?", y me arrodillan. Entonces uno de ellos me dice: "¡Hablá de una vez!". "Yo voy a hablar pero no de esta manera". "¿Qué pasa con la manera?". "Yo quiero verle la cara a usted". No sé quién me dictaba las palabras porque yo no las pensé… Y era suicida, si uno lo piensa un poco. "Quiero verle la cara". Se rieron. ¿Este boludo de dónde salió? ¿Dónde vive, en la Luna? "No, no, ¿para qué me querés ver la cara? Yo soy muy feo". Yo le dije: "No me importa que seas feo, lo que ocurre es que usted de esta manera me está faltando el respeto". Me llevó mucho tiempo descubrir qué es lo que quise decir, cuál fue la intención, porque era suicida pedirle respeto en esa situación. Y creo que lo que funcionó fue que al apelar a la humanidad, a la posible humanidad, modales o sentido común de este tipo, que en verdad era solamente un cerdo, fue ponerlo en un lugar que él no se imaginó: podía ser visto como una persona decente.