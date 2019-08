"Una de las cosas más divertidas que tiene es que puede durar lo que sea. No tiene estructura. YouTube no tiene estructura, sí mejores prácticas y los analytics te pueden indicar qué funciona y qué no, pero la libertad es el eje fundamental", agregó Pergolini, quien explicó que la elección de las temas estará centrada en aquellos que "sean atractivos, que generen conversación y en lo posible que tengan que ver con el momento que estamos atravesando".