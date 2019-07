Allí es Rodolfo Raniero, un obstetra, que después de 50 años de trabajo decide retirarse. Apasionado, a lo largo de su carrera, descuidó su relación con su única hija: Laura (Dupláa). Todo cambia, a partir de la llegada inesperada de Diego, el hijo de la la señora que ayuda con las tareas de la casa, Laura vuelve a la casa de su padre, y en esta convivencia hará revivir viejas diferencias. "Con toda sinceridad me gustó mucho. Yo no veo nada durante la filmación, por lo que fue una sorpresa. Una historia con una enorme ternura con una trama muy simple. Me voy satisfecho de haberla hecho y lamento no poder estar para el estreno", confesó el actor.