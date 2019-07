"Yo estaba en Roma, me llamó y me dijo acá están los argentinos, y yo le dije pasámelos. Ellos conocían un productor de ShowMatch (Fabián Scoltore), me pidieron que les pasara un currículum, un book de fotos, y después de un par de semanas me dijeron que el productor estaba interesado. Después me llegó un audio de Marcelo en persona, me decía no puedo creer que una italiana mira mi programa, que venga a la Argentina", comentó quien el lunes tuvo la posibilidad de estar cara a cara con su ídolo.