El amor no tardó en crecer entre ambos y al tiempo llegó el pedido de matrimonio, que tuvo que ver con una situación muy particular. "Fue en el mes de junio del 66. Yo estaba trabajando en Santa Fé y a Violeta le había agarrado una disfonía permanente, por la que el otorrinolaringólogo le dijo que durante dos meses no podía cantar si quería seguir trabajando de esto. La cosa es que un domingo al mediodía, estaba en la costanera y veo que iba mucha gente para un mismo lugar y, no sé por qué, los seguí. Así terminé en la Iglesia de Guadalupe. Y, cuando me encontré en el templo, prometí que si ella se curaba nos íbamos a casar ahí", explica Néstor.