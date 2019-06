"Fue tremendo. Fue difícil cuando los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto'. Y yo tuve que contárselo a mis hijas. Primero se lo dije a la más grande (Noelia Ferriols), y me respondió: 'Ay, mamá, no me dejes sola…'". Beatriz Salomón no pudo evitar las lágrimas cuando en la mesa de Mirtha Legrand recordó cuando le dieron el diagnóstico tan temido: cáncer de colon.