Con "Help Us Stranger", The Raconteurs han regresado justo cuando más se los necesita, unificados y fortalecidos con una ambición ilimitada, una energía infinita y un espíritu colectivista en su máxima expresión, una vez más creando un sonido furioso que solo es posible cuando sus cuatro miembros están juntos. El disco fue grabado en los Blackbird Studios de Nashville, Tennessee, y producido por Jack White junto al ingeniero de sonido Joshua Smith. Además, contó con la participación del tecladista Dean Fertita de Queens of the Stone Age.