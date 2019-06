Lo cierto es que la ex pareja de Adrián Suar es bailarina de base, porque así empezó su carrera en el under porteño. Pero en el certamen de Marcelo Tinelli parece llevar adelante coreografías que no descollan, lo que le ha valido a su coach, la talentosa Venesa García Millán, poner la cara por ella -quien prefiere no involucrarse tanto en las peleas mediáticas- para defenderla ante los villanos del jurado que tildan sus bailes de "vintage".